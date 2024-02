Medaglie alle imprese del cuore

‘Il tempo della gentilezza’, così si chiama la medaglia che verrà conferita a LyondellBasell e Coop Alleanza 3.0. Medaglie che ci riportano al passato. Loro, sulla divisa il simbolo della croce, con le sportine della spesa, i farmaci, casa per casa. I ragazzi della croce rossa che non dimenticano quello che hanno fatto, chi li ha aiutati. Le medaglie sono un segno di riconoscimento per LyondellBasell e Coop Alleanza 3.0. Spiega Rosanna Carroccia, vice presidente della Croce Rossa: "Ci hanno sostenuto sia nell’acquisto della spesa, sia per comprare un mezzo di trasporto". Due marzo, ore 10, in prefettura, verranno consegnate le medaglie di benemerenza, conferite dal presidente nazionale della Croce Rossa. "In quel periodo – racconta –, portavamo la spesa nelle case delle persone più fragili. Coop Alleanza 3.0 ci ha sostenuto, con tessere per l’acquisto nei punti vendita". Non solo. L’hotel Astra diventa covid hotel. "Distribuivamo ai pazienti il Welcome kit. Nella valigetta rasoio, sapone, un tubetto di dentifricio, anche il bagnoschiuma. Coop Alleanza 3.0 ci fa fornito una somma per l’acquisto di alcuni kit". L’altra medaglia a LyondellBasell. "Ci ha donato una cifra per l’acquisto di un’auto". Due marzo, in prefettura. Per non dimenticare.