Medicina Krasnodar, lavori alla struttura. Nuove sedi e orari

Alla luce della necessità di svolgere interventi edilizi sulla struttura della Medicina di Gruppo Krasnodar, l’Ausl ha pianificato la temporanea riorganizzazione dell’attività. La segreteria rimane il primo riferimento (0532 977874). Il Centro di aerosol terapia della farmacia comunale contigua ospiterà provvisoriamente, da oggi al 16 giugno compresi, la segreteria, l’infermeria e un ambulatorio. I medici saranno a disposizione secondo le seguenti modalità. Stefano Marmini, via Foro Boario 76 (lunedì e mercoledì 17-19; martedì e giovedì 10-13; venerdì 11-13). Monica Pavani, San Martino, via Chiesa 156/A (lunedì 13.30-15.30; martedì 9.30-11.30; mercoledì 16-18; giovedì 13-15; venerdì 9-11). Giovanna Pennacchio, San Martino, via Chiesa 156/A (lunedì, mercoledì e venerdì 9-11; martedì e giovedì 15-17). Anna Rita Ruggeri, San Martino, via Chiesa 156/A (lunedì e mercoledì 9-11; martedì e giovedì 15-17; venerdì 11-13) Margherita Bezzi, Centro Aerosol (lunedì e mercoledì 12-15; martedì e venerdì 15-18; giovedì 9-12). Cristina Cenci, Centro Aerosol (lunedì 15-18; martedì, mercoledì e venerdì 9-12; giovedì 12-15). Stefano Poletti, Centro Aerosol (lunedì 9-12; martedì e venerdì 12-15; mercoledì e giovedì 15-18). Le visite cardiologiche già prenotate si svolgeranno il martedì dalle 14:30 alle 18 in via Foro Boario 76.