Mercatini in ospedale, volontari protagonisti L'ospedale di Cento celebra il Natale con mercatini organizzati in collaborazione con associazioni di volontariato. Dal 11 al 14 dicembre, presso l'ospedale "Santissima Annunziata", saranno presenti associazioni come Open Group disabilità, Polisportiva Centese Ramo Rosa, Croce Rossa e Un Ospedale per Tharaka.