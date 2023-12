Mercatino parrocchiale domani e domenica

Domani e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, torna il mercatino di San Biagio. Un’occasione per pensare ai regali natalizi ma non solo, vista la vastità di oggetti in vendita. Al mercatino della parrocchia di Santa Maria Nuova e San Biagio si potranno trovare capi d’abbigliamento, scarpre, borse, libri, bigiotteria e soprammobli, quadri, giocattoli, oggetti da collezionismo, pizzi e tessuti antichi, piccoli elettrodomestici. Il tutto a prezzi modici: il ricavato a favore degli ambienti parrocchiali.