"MerendiAmo in salute 2.0". I bimbi danno il voto alla frutta Il progetto "MerendiAmo in salute 2.0" torna a Copparo per educare i più piccoli alla sana alimentazione. Incontro didattico con laboratorio di osservazione, manipolazione e assaggio di prodotti locali. Patrocinio Comune, Unione Terre e Fiumi e Regione.