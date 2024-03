Merletti e pizzi, l’arte del ricamo è in mostra

ARGENTA

’Con ago, filo e amore’ è il titolo della mostra che è stata inaugurata ieri, con taglio del nastro alle 17. Esposizione che è stata allestita al piano terra del centro culturale Mercato.

L’iniziativa espositiva è stata promossa dall’associazione culturale ’Argenta ricama’, nata con lo scopo di diffondere la conoscenza dell’arte del ricamo, che purtroppo nel corso degli anni è andata persa, mentre era molto sentita e tramandata fino a qualche decennio fa.

Chiunque la volesse visitare potrà trovare una ricca selezione di preziosi manufatti: tovaglie, lenzuola, asciugamani, ma anche lampade, tende e cuscini realizzati con maestria dalle dodici ricamatrici che ogni settimana (il martedì sera e il mercoledì pomeriggio) si trovano nella loro sede di via Circonvallazione per condividere progetti, lavori e punti particolari, quali ad esempio il ’punto antico”’ispirato al liberty o il punto ’Caterina De Medici, di tradizione francese.

Questa mostra rappresenta quindi un’imperdibile occasione per ammirare delle vere e proprie opere di artigianato artistico e per avvicinarsi ad un mondo che ha il sapore buono ed antico delle cose fatte bene, con pazienza e con amore. Per non dimenticare le tradizioni e i tempi in cui l’artigianato era il cuore delle attività anche ricreative, ma non solo.

La mostra è visitabile fino a domenica 28 aprile. L’ingresso è libero. L’esposizione è aperta nei giorni di marte e mercoledì dalle 9 alle 13 e meio giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Mentre la domenica e i festivi dalle 15.30 alle 18.30.