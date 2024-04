Messa in sicurezza delle strade. Investimento coi fondi del Pnrr

Approvato il progetto per i lavori straordinari di ripristino stradale e di consolidamento delle sponde di tre strade comunali: via Valletta a Longastrino, via Rinascita a Filo e via Cascine a San Biagio. Il progetto, che in totale investirà 510 mila euro, è finanziato grazie al Pnrr, grazie a un bando che metteva a disposizione risorse per la manutenzione e rigenerazione del territorio.

"Abbiamo curato questo progetto di rifacimento stradale in maniera particolare: un progetto per il quale abbiamo ottenuto un significativo finanziamento (un fatto importante e straordinario in quanto i finanziamenti non sono solitamente disponibili per le strade) e la collaborazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che ha curato la progettazione. Con queste risorse abbiamo deciso di intervenire su tre situazioni che conosciamo da tempo, e che possiamo finalmente affrontare e risolvere. L’intervento sarà complessivo: la progettazione alla quale abbiamo lavorato interverrà sul ripristino delle sponde dei canali oltre che sul manto stradale, con l’aspettativa quindi che l’intervento che mettiamo in campo quest’anno possa essere un buon investimento: fatto bene e duraturo nel tempo.

Sul resto del territorio il Consorzio interverrà con un piano di manutenzione per altri 12 interventi ad Argenta, dopo uno sforzo importante tra lo scorso anno e questo su via argine circondario. Abbiamo condiviso nel corso di questi mesi la programmazione, necessaria e non di poco conto in un territorio esteso come il nostro", commenta Sauro Borea, vicesindaco e assessore alle opere pubbliche del Comune di Argenta. Avvenuta l’approvazione del progetto, è attualmente in redazione la gara per l’affidamento dei lavori che si prevede possano iniziare nella seconda parte dell’anno.