Metropoli di paesaggio, completato il percorso per biciclette e pedoni

Mancano solo gli ultimi elementi per completare i lavori di Metropoli del Paesaggio che prevedono la realizzazione di un approdo per le imbarcazioni e di una nuova pista ciclopedonale tra il tracciato della strada provinciale 20 e l’ansa del Po di Volano, fra l’abitato di Sabbioncello San Vittore e il complesso monumentale di Villa Mensa. Il percorso ciclo-pedonale è già stato completato con le pavimentazioni carrabili, i parapetti in acciaio corten e i guard-rail in legno. La prossima settimana sarà realizzata la pavimentazione in legno del pontile fluviale con parabordi e bitte: si tratta della posa del rivestimento dell’approdo fluviale, di cui, dopo i primi interventi di contenimento del terreno con palancole metalliche, è già stata edificata una platea in cemento, con un angolo ribassato a filo dell’acqua per consentire l’attracco di piccole barche e canoe. Contestualmente termineranno le opere del percorso di risalita e collegamento con Villa Mensa. Una serie di interventi che hanno lo scopo di incentivare la mobilità ciclabile e fluviale sul territorio, e valorizzare ulteriormente dal punto vista turistico lo storico complesso di Sabbioncello San Vittore. Il progetto rientra nella strategia nazionale Aree Interne della Regione ed è stato finanziato nell’ambito Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 con circa 530mila euro cui si sono sommate risorse di cofinanziamento dal Comune di Copparo, per la copertura di un costo complessivo di poco più di 800mila euro.