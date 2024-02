Mille Miglia, la storia ritorna il 15 giugno

L’edizione 2024 della Mille Miglia farà tappa a Ferrara. Di ieri l’approvazione in Giunta della convenzione del Comune con la Società 1000 Miglia Srl di Brescia. L’evento, in programma il 15 giugno, vedrà il transito degli equipaggi partecipanti alla leggendaria gara automobilistica. Un’esperienza di una settimana – dall’11 al 15 – per pezzi unici di arte e design in movimento, lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno. "Ferrara – così il sindaco Alan Fabbri – ancora una volta sarà al centro dei riflettori internazionali con la corsa più bella del mondo. Prosegue la felice collaborazione tra il Comune e la Società 1000 Miglia, che consentirà la realizzazione della tappa ferrarese della celebre manifestazione, offrendo un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio artistico cittadino". L’iniziativa, aggiunge l’assessore Matteo Fornasini, "conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere eventi di prestigio che fanno accrescere la visibilità e il prestigio della città, al contempo rafforzando il legame tra la città di Ferrara e il panorama nazionale e internazionale delle manifestazioni automobilistiche storiche".