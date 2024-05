’Missa Katharina’ a Santa Maria della Consolazione

E’ la Missa Katharina di Jacob de Haan il programma scelto dal Conservatorio per il concerto di oggi. L’opera è stata scritta nell’ottobre 2006 nell’ambito di un concorso di composizione che De Haan si è aggiudicato proprio grazie a questa composizione. Il concorso è stato organizzato dalla Fondazione Dr. Dazert in collaborazione con la Confederazione internazionale delle società musicali. La composizione è una messa per coro, soprano e orchestra di fiati. Missa Katharina è la seconda messa di Jacob de Haan. L’esibizione proposta dal Frescobaldi vede coinvolta l’orchestra di fiati del Conservatorio denominata ’La Frescobanda’ composta da studenti del dipartimento di strumenti a fiato coordinato da Martina Dainelli e da Massimo Mondaini, il Coro della classe di formazione corale del Conservatorio diretto da Manolo Da Rold, il soprano Greta Cognolato e il pianista Cosmè Umberto Zuffi, entrambi iscritti al Frescobaldi. Il concerto, a ingresso libero, inizia alle 18 nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione in Via Mortara 92.