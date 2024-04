Mobilità sostenibile, approvato il progetto ’Smart Garden Hub’

La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra amministrazioni finalizzata ad attuare l’intervento ‘Smart Garden Terrefiumi’ per la valorizzazione dei parchi urbani dei tre comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Il progetto dell’Unione Terre e Fiumi, che lo realizzerà, ha recepito un finanziamento regionale di poco più di 450mila euro. Per quanto concerne il territorio copparese, il progetto prenderà forma presso il Pontino Tagliapietra, l’area verde attrezzata in fregio al canale Naviglio, per l’installazione di una delle tre strutture di arredo (le altre due saranno posizionate negli altri due comuni): tre hub intermodali in rete sul territorio grazie alla mobilità lenta, in grado di ‘comunicare’ al cittadino e ai turisti, messaggi per un corretto utilizzo dello spazio e del paesaggio, dal collegamento ai punti di interesse allo smaltimento intelligente del rifiuto, all’approfondimento della conoscenza del territorio. Lo Smart Garden Hub è piattaforma provvista di sei box di ricarica elettrica e-bikes e un vano per la manutenzione bici con kit per la riparazione di bici e monopattini e una barra sorreggi bici, una seduta, prese e usb per la ricarica di altri mezzi e dispositivi, hot spot wi-fi, pannelli informativi, copertura in pannelli vetrati fotovoltaici, piattaforma online per la gestione e monitoraggio della stazione di ricarica, videosorveglianza, illuminazione esterna, un defibrillatore automatico da esterno e un compattatore per la plastica. Un servizio per gli appassionati della bicicletta, che ha tra gli scopi quello di incentivare la mobilità sostenibile sul territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’.