Mobilità sostenibile, gran finale per Play&Go. L’evento all’ex teatro Verdi

Si è conclusa la terza edizione di Ferrara Play&Go, campagna di mobilità sostenibile, organizzata nell’ambito del progetto Air-Break, che ha l’obiettivo di rendere piacevole e gratificante l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e di rendere misurabili gli effetti raggiunti e l’impatto sul sistema mobilità. L’evento conclusivo di Ferrara Play&Go 2023 si terrà oggi alle 17.30 al Laboratorio Aperto (ex teatro Verdi) nell’ambito della Festa dell’aria. Sarà un’occasione di incontro per presentare i risultati raggiunti, premiare i vincitori di quest’anno e ringraziare e valorizzare tutti coloro che in modo diverso si sono impegnati per la buona riuscita dell’iniziativa.