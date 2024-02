Mobilità sostenibile tra terra, mare e aria. Convegno nella sala di rappresentanza Credem

Domani con inizio alle 9,30 il salone di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento-Credem di corso Guercino 32 ospiterà il convegno dal titolo "Mobilità sostenibile: Terra, Mare, Aria". L’iniziativa è a cura del Rotary distrettuale e in particolare della Sottocommissione intermobilità sostenibile – ambiente presieduta dall’ingegnere Giorgio Garimberti, centese, già direttore generale e amministratore delegato della Vm motori, che introdurrà i lavori e svolgerà la relazione-base. Due le sessioni di lavoro, una dedicata al trasporto sostenibile via terra (passeggeri e merci, urbano ed extraurbano, gomma e rotaia, elettrificazione auto, carburanti, impatto ambientale) e l’altra via mare e aria (merci e passeggeri, propulsori, carburanti, impatto ambientale).