Moda, musica e inaugurazioni. Fiera di giugno: ecco il programma

BONDENO

Tradizione di incontri, di cultura e di divertimento. La ‘Fiera di giugno’ si presenta in tutta la sua identità e ieri pomeriggio, nella sala consigliare, il sindaco Simone Saletti e la giunta hanno illustrato il programma delle cinque giornate, dal 20 al 25, alla presenza di tutte le associazioni. E’ stata l’occasione per un annuncio: "Intitoleremo il centro polifunzionale di via Enrico Fermi alla città gemellata di Dillingen – ha detto il sindaco Simone Saletti - . Ci hanno garantito che saranno a Bondeno nei giorni di fiera con il loro stand di prodotti tipici, il cui ricavato ogni anno destinano alla parrocchia per la costruzione del Cpa che, con i suoi 200 posti, sarà al servizio della città". In questi giorni la Baviera è stata allagata dalle esondazioni del Danubio e degli affluenti, ma Dillingen "Fortunatamente non ha subito danni – ha detto il sindaco – perchè avevano alzato gli argini con barriere di acciaio". Un coro di voci e di impegno per cinque giorni di iniziative. "Da anni abbiamo investito fortemente nella fiera di San Giovanni, sia in termini di organizzazione che di eventi – ha detto Saletti - un grande sforzo per ripresentare un evento che fosse una festa per tutto il paese, per le famiglie, i ragazzi e i ‘diversamente giovani". Tutto inizia giovedì alle 10, al centro sportivo Bihac con l’inaugurazione del nuovo campo da bocce, dalle 19.30 poi aprono gli stand gastronomici ed espositivi in viale Repubblica. "Ringraziamo i ragazzi della Pro Loco che si sono presi l’impegno di gestire anche la parte amministrativa – ha sottolineato il sindaco – e tutte le persone che si impegnano durante l’anno e in questa occasione". Apre le serate di fiera, il 20 giugno, il Salotto della moda di Lady Più e Miss Bondeno che incornicia arte, bellezza e sfilate in piazzetta Costa. Sabato e domenica è tempo di Tropicana, ballando scalzi ritmi sud americani in viale Repubblica sulla pista di sabbia. Concerti e gastronomia tutte le sere. Lunedì 24, nel giorno del Santo Patrono San Giovanni la messa e la processione,

Claudia Fortini