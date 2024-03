Molini Pivetti sbarca in ’Pizzeria’. Protagonista al format itinerante

CENTO

Molini Pivetti lancia la prima Pivetti in Pizzeria Challenge: cioè un format itinerante creato per coinvolgere numerosi pizzaioli che si metteranno in gioco per la vittoria del premio della critica, realizzando la loro pizza più rappresentativa, che rispetti la tradizione ma che con una visione innovativa e originale presenti la massima espressione del territorio di appartenenza.

È al Pizzium Doria di Milano che sabato si terrà la prima Pivetti in Pizzeria Challenge, in collaborazione con Dissapore e Garage Pizza, la sfida di Molini Pivetti che vedrà gareggiare tra di loro numerosi pizzaioli d’Italia, selezionare e premiare le eccellenze della pizza italiana, con anche appassionati, distributori della categoria ed opinion leader del mondo food. Il format itinerante prevede 10 tappe in 2 anni, da nord a sud, per coinvolgere diversi pizzaioli che si metteranno in gioco per la vittoria del premio della critica nella propria regione realizzando la loro pizza più rappresentativa, che rispetti la tradizione ma che con una visione innovativa e originale presenti anche la massima espressione del territorio di appartenenza.

Per la prima volta Molini Pivetti azienda italiana specializzata dal 1875 nella produzione di farine di alta qualità ha deciso di lanciare il guanto di sfida a 12 pizzaioli che daranno prova dell’alto livello degli impasti lavorati con le farine di Molini Pivetti che verranno poi valutati da una giuria esperta, tra cui l’antica Pizzeria Di Matteo di Napoli.

Ogni pizzaiolo comporrà le pizze con la farina Molini Pivetti che abitualmente utilizza per i propri impasti: dalla nuova Linea Special per pizzeria, una gamma di farine di altissima qualità che omaggiano la pizza in tutte le sue varianti, alla Linea Professional Pizza, la gamma storica del molino, specializzata per la produzione di pizza classica italiana, costituita da quattro farine di grano tenero tipo 00 e una referenza tipo 1, sino alla Linea Gran Riserva, una scelta di qualità senza compromessi, con farina da filiera 100% Emiliana e certificata dall’ente internazionale Csqa. La Pivetti in Pizzeria Challenge ha già in calendario altre due date previste per maggio in Sicilia e a giugno in Calabria e altre due tappe nella seconda metà dell’anno.