MondoDonna punta sull’accoglienza

MondoDonna di Bologna è un punto di riferimento per il contrasto alla violenza di genere, per l’accoglienza di donne e famiglie migranti e in generale per il sostegno alle persone con fragilità. La risorsa ricercata sarà inserita all’interno dell’ufficio si occuperà del coordinamento e supervisione gruppo di lavoro, gestione richieste acquisti inviati da servizi e strutture. Referente aziendale sicurezza sul lavoro: gestione delle relazioni con ente di consulenza, gestione della documentazione, pianificazione e monitoraggio interventi nei siti per rispetto norme sicurezza. Richiesto il diploma a indirizzo tecnico-amministrativo o laurea a indirizzo economico-amministrativo. La risorsa ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, una buona conoscenza del pacchetto office, spiccata attitudine all’organizzazione, capacità di organizzazione del proprio e altrui lavoro, capacità di collaborazione e cooperazione, capacità di lavoro in emergenza.