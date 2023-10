‘Monsterland’ blindato, in campo artificieri e squadre anti sabotaggio

‘Monsterland’ blindato. Il più grande Halloween festival italiano, organizzato per la serata del 31 ottobre in Fiera, ospiterà circa 20mila persone provenienti da ogni parte d’Europa. Per assicurare che l’evento possa svolgersi in una cornice di massima sicurezza, anche alla luce della delicata situazione internazionale generata dal protrarsi dei conflitti in atto, il prefetto Massimo Marchesiello ha presieduto ieri mattina una riunione apposita del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha dedicato un focus particolare all’individuazione delle vie di afflusso e deflusso del pubblico, alla definizione di vie di fuga in caso di emergenza e alla pianificazione delle misure di assistenza sanitaria. L’importanza dell’evento è evidente considerando gli apparati di sicurezza messi in campo: 127 steward e 30 telecamere di sorveglianza, a presidiare un’area che si estende per 20mila metri quadrati, dove quest’anno si esibiranno diversi artisti. Ieri sera gli organizzatori hanno annunciato che Marracash non potrà essere presente per motivi di salute. Sarà invece presente una new entry, Salmo.

Imponenti anche le risorse di uomini e mezzi delle forze dell’ordine e della polizia locale impegnate nelle attività di vigilanza e controllo: oltre alle forze territoriali, saranno presenti squadre specializzate antisabotaggio, artificieri e unità cinofile, parallele all’attività di supporto garantite dal personale di polizia postale e polizia ferroviaria. Venti operatori sanitari e sei ambulanze costituiranno il presidio del servizio 118 che gestirà l’emergenza sanitaria di primo soccorso all’interno della struttura fieristica. Il prefetto ha inoltre impartito direttive agli organi di polizia per l’intensificazione dei servizi di controllo sulle strade per il contrasto della guida in stato di ebbrezza e di alterazione dopo aver assunto stupefacenti.