Montalbano, i nodi: "Strisce pedonali e alta velocità"

FERRARA

Sono diverse le criticità segnalate dall’attivista del Partito democratico Valerio Aldighieri, raccolte incontrando i residenti di Montalbano. Lungo la statale, all’altezza di via Bottazzi, i cittadini segnalano la necessità di provvedere alla creazione di un attraversamento pedonale opportunamente segnalato e illuminato, dal momento che all’interno della via è presente un’isola ecologica utilizzata da molte famiglie che si affacciano sul tratto di strada.

Sempre lungo la strada principale che attraversa il centro abitato ci sono diversi attraversamenti pedonali già esistenti, ma oramai pressoché invisibili, soprattutto in corrispondenza delle attività commerciali e all’altezza del semaforo, dove sono presenti il Centro Sociale e una scuola materna. "Anche questi attraversamenti – sottolinea Aldighieri - andrebbero ripristinati da parte dell’amministrazione comunale e potenziati con illuminazione apposita per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni. Per quanto riguarda il manto stradale della strada statale 64 Porrettana, ho preso contatti con il capo nucleo della Statale, segnalando i tratti che necessitano di interventi di asfaltatura, precisamente dal chilometro 129 al chilometro 132".

"I residenti di Montalbano – prosegue l’attivista del partito democratico nella sua lettera di richieste – lamentano inoltre un problema legato all’alta velocità dei veicoli in quel tratto di strada, per cui chiedono all’amministrazione comunale che vengano effettuati maggiori controlli in quella zona, che purtroppo ad oggi sono inesistenti, oltre alla richiesta di avviare la procedura per posizionare almeno un velox fisso all’interno del centro abitato".

re.fe.