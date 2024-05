Morta a otto anni, oggi la salma sarà in patria

Lunedì il giorno del grande dolore, ieri la preghiera e oggi il volo verso il Pakistan dove la piccola Fatima riposerà. "Appartengo a Dio e a lui ritorno" c’era scritto sull’annuncio della preghiera per l’ultimo saluto a questa bambina pakistana di Gallo che a soli 8 anni il destino ha strappato via dall’amore di tutti, e a fianco, una foto che la ritraeva sorridente e gioiosa come tutti vogliono ricordarla prima di quei fatidici giorni. A causa di una patologia di cui già soffriva, nella notte tra venerdì e sabato aveva avuto un crollo della situazione con un arresto cardiaco, il padre e i medici avevano provato a salvarle la vita, in strada, per più di mezz’ora ma era arrivata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni drammatiche e, pur lottando, nella notte tra domenica e lunedì il suo cuore si era fermato. Ieri alle 14, in un Centro Culturale a Bologna è dunque stata fatta la preghiera per la bambina, quello che è stato l’ultimo saluto a questa tenera creatura di soli 8 anni e oggi la salma di Fatima partirà per essere sepolta in Pakistan. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti, sia la comunità di Gallo e Poggio Renatico che quella di Malalbergo, dove abitano lo zio, gli altri parenti e dove la piccola Fatima frequentava la scuola. "Ho chiamato la famiglia e ho fatto loro le condoglianze per quanto accaduto – sono le parole del sindaco Daniele Garuti – la sfortuna purtroppo si è accanita su quella famiglia, un mese fa con l’incidente all’altro figlio". Il fratellino, infatti, a metà marzo era stato investito da un’auto insieme al cugino e fortunatamente sono tornati a casa entrambi, seppure facendo i conti con le fratture. "Ho espresso alla famiglia tutta la nostra vicinanza – ha proseguito – come amministrazione ci siamo, se c’è da valutare un aiuto". E torna sulla tragedia. "Ci troviamo davanti alla morte di una bambina e questo ci colpisce molto e tutti – aggiunge – mi sono unito al dolore della famiglia e sono maggiormente colpito da questa tragedia anche per il mio impegno nell’ambito sociale, soprattutto rivolto ai minori". In tantissimi hanno rivolto un pensiero alla piccola Fatima e ai suoi genitori affidando i loro pensieri anche ai social: "Povera piccola", "Non ci si può credere".

Laura Guerra