Mostra personale dell’artista Tralli al museo civico

Arriva a Voghiera un’interessante mostra personale dell’artista fotografo Pier Paolo Tralli, che si terrà dal 27 aprile al 26 maggio nella prestigiosa Sala delle Bifore del Museo Civico di Belriguardo, antica sede estiva della corte estense che tutt’ora dà prestigio e lustro al Comune. Il titolo della mostra sarà "Cercando l’essenza. Nebbie dentro e fuori" e l’autore ci spiega che: "Fotografare per me significa cercare un senso dietro le cose, dentro le cose e dentro se stessi. Tracce, risposte solo accennate, sensazioni che all’ improvviso ti attraversano e ti pare di aver capito tutto, ma probabilmente era solo un altro piccolo frammento del puzzle, avanzando ancora a tentoni nella nebbia, quella meteorologica, che nasconde e svela contemporaneamente e quella interiore che intorpidisce e predispone al sogno." L’inaugurazione è prevista per sabato 27 aprile alle 18; L’ingresso è gratuito senza prenotazione, seguirà un momento conviviale.