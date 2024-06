Moto sbanda in curva vicino a una frana, due feriti in ospedale

BURANA

La strada scivolosa, per la fanghiglia sull’asfalto dopo la pioggia, è stata forse la causa di un brutto incidente accaduto ieri, intorno alle 19, in una curva in località Rangona, tra Pilastri e Burana, vicino a dove tra l’altro si trova una frana arginale regolata da un semaforo a tempo. Il sole era basso a quell’ora e potrebbe essere stata un’altra delle cause della caduta. Un motocilista, di 52 anni, originario di un paese del vicino al mantovano, ha perso il controllo del veicolo. Con lui, sulla moto, nella parte posteriore c’era un passeggero. La sbandata, la perdita del controllo, la caduta vertiginosa sull’asfalto. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Immediata la chiamata ai soccorsi dei primi automobilisti di passaggio. Entrambi erano feriti e lamentavano dolori, ma non pare siano in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’ambulanza che ha caricato uno dei due feriti, è arrivato l’elisoccorso che, dopo aver atterrato nel campo vicino, ha caricato il secondo ferito diretto all’ospedale di Cona.

cl.f.