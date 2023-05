Movida selvaggia, arrivano le telecamere

Garantire maggior sicurezza e presidio in una delle zone più frequentate di Lido di Spina. È questo l’obiettivo che anima l’intervento di realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella località. Secondo il progetto definitivo-esecutivo recentemente approvato e pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Comacchio, si prevede l’installazione di due telecamere di contesto e quattro telecamere per il controllo transiti di targhe, integrato con il sistema controllo nazionale targhe (Sistema S.c.n.t.t.). Le apparecchiature saranno collocate in alcuni aree identificate lungo via Raffaello Sanzio a Lido di Spina: la zona della ‘movida’ della località balneare comacchiese, soprattutto nel periodo estivo, per la presenza di diversi locali dove turisti, visitatori e giovani trascorrono le serate in compagnia. Negli scorsi anni, sempre in una logica di maggiore sicurezza, nel tratto di via Raffaello Sanzio è stata introdotta anche la zona a traffico limitato nei week-end estivi, per evitare pericoli per gli avventori dei locali. Il costo dell’intervento per il posizionamento delle nuove apparecchiature di videosorveglianza è complessivamente stimato in circa 60mila euro, in parte finanziati con risorse ministeriali riconosciuti al Comune di Comacchio, attraverso il Fondo di sicurezza urbana. Si tratta di un intervento indubbiamente importante, a beneficio anche del lavoro svolto dalle forze dell’ordine che operano sulla costa comacchiese, con sforzo maggiore durante la stagione turistica, nella quale vi è grande afflusso di turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze ai Lidi, nonché di visitatori che, nel fine settimana, si spostano sul litorale per passare una giornata al mare o una serata in compagnia di amici.

"Il nuovo sistema di videosorveglianza – commenta il sindaco Pierluigi Negri – consentirà di avere maggior controllo e sicurezza in uno dei luoghi maggiormente frequentati della nostra costa per la presenza di ‘baretti’ e locali che lo animano. Una tecnologia che sarà di valido supporto anche al preziosissimo lavoro della nostra Polizia locale e delle forze dell’ordine impegnati nel presidio del territorio". Un intervento, dunque, che va nella direzione di garantire ancor più sicurezza sul territorio comunale, per assicurare un’estate (e non solo) più sicura per chi sceglie l’ospitalità e il divertimento offerto dalla costa comacchiese.

Valerio Franzoni