Museo Delta Antico, Bruni è il nuovo direttore

L’archeologo Marco Bruni è stato nominato nuovo direttore del Museo Delta Antico di Comacchio. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, con la notizia che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Laureato in Storia Antica nel 2011 all’Università di Bologna (con una tesi in topografia antica inerente la carta archeologica del territorio di Ostellato, suo paese natale), Marco Bruni ha partecipato a diverse campagne di scavo in Italia e all’estero: dall’Uzbekistan, dove ha compiuto ricognizioni archeologiche nella valle dello Zeravshan, agli Stati Uniti d’America, dove ha partecipato alla prima missione archeologica italiana nello stato dell’Illinois nel sito di Cahokia. Nel 2014 si è laureato in Archeologia e culture del mondo antico, dopo una tesi all’estero alla Washington University di Saint Louis (in Missouri). Rientrato in Italia, ha iniziato a lavorare come archeologo libero professionista effettuando indagini e ricerche per privati ed enti pubblici.

Nel 2018 ha ottenuto il diploma di specializzazione in Beni archeologici alla Scuola interateneo di specializzazione in Beni Archeologici delle Università di Trieste, Udine e Venezia Ca’ Foscari con una tesi sulla carta delle potenzialità archeologiche dell’Unione Terre e Fiumi. Sostenitore dell’archeologia quale leva di crescita culturale per le comunità locali, collabora da ormai dieci anni con il Gruppo Archeologico Ferrarese, coordinando le attività di ricerca, in collaborazione con la Soprintendenza, su tutta la provincia. Dal 2019 al 2022 ha rivestito il ruolo di Project Manager Assistant del progetto Value Interreg Italia-Croazia per conto del Comune di Comacchio collaborando con diverse Università italiane per la riattivazione delle indagini archeologiche nell’area del Delta. Dal dicembre 2022, inoltre, è in forza presso l’ufficio Cultura del Comune di Comacchio in qualità di Archeologo, a supporto di iniziative culturali e del settore Lavori Pubblici con cui svolge attività di indagine e ricerca.

E dal primo ottobre, a 37 anni, ha assunto l’incarico di Direttore scientifico del Museo civico archeologico Delta Antico. "La nomina dell’archeologo Marco Bruni quale nuovo direttore del Museo Delta Antico – afferma il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri – rappresenta una scelta eccellente di un professionista, già in organico all’Ufficio Cultura del nostro Comune, dal riconosciuto e apprezzato valore". A fare eco alle dichiarazioni del primo cittadino, è l’assessore alla Cultura Emanuele Mari: "Il sottoscritto e i colleghi di amministrazione si riconoscono pienamente in questa scelta e formulano i migliori auguri di buon lavoro al neo direttore". Marco Bruni raccoglie, dunque, il testimone da Caterina Cornelio, che il 30 settembre scorso ha concluso il proprio mandato.

Valerio Franzoni