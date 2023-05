Music emergency ci mette cuore "Per ricominciare a sorridere"

Serata benefica per Admo e i pazienti in attesa di un trapianto di midollo osseo. A ospitarla parco Pareschi, oggi dalle 18 all’una e mezza di notte, con drink, food e dj set, per la 14ª edizione di ‘Music Emergency. Per ricominciare a sorridere’.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata illustrata dall’assessore comunale Cristina Coletti, dal presidente del comitato ‘Per ricominciare a sorridere’ promotore di Music Emergency Francesco Cavallini, dal vicepresidente del comitato e direttore artistico dell’iniziativa Andrea Bertelli, dall’organizzatore dell’iniziativa Alessandro Quaglio e dalla responsabile di Admo per Ferrara e provincia Teresa Grappa. "E’ un evento – dice l’assessore – che promuove la solidarietà con lo scopo di supportare Admo". "Dopo i difficili anni della pandemia – ricorda Francesco Cavallini – Music Emergency è ripartito l’anno scorso con 1500 giovani". Music Emergency nasce dalle esperienze di tre ragazzi: Andrea Bertelli, Francesco Ferrari e Alessandro Quaglio che dopo aver superato la malattia hanno voluto dar vita a questo evento per supportare Admo e aiutare coloro che stanno combattendo quella stessa dura battaglia.