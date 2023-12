Musica e buon cibo, si accende il Natale con l’albero in piazza

"Accendiamo il Natale" è l’appuntamento che domani allieterà bambini e adulti nel Centro Storico con l’accensione dell’albero della piazza e una sorpresa luminosa. "Aspettiamo tutti per un pomeriggio di divertimento, musica e sfiziosità" invita il sindaco Simone Saletti. Tutto inizierà alle 16 nella Pinacoteca "G. Cattabriga" di Piazza Garibaldi con il Laboratorio per Bambini in cui verranno scritte le letterine di Natale grazie al supporto di Spazio29. A seguire, alle ore 16.30, si alzerà il suono delle cornamuse scozzesi e dei tamburi con la musica degli Heart of Italy Pipe Band. Alle ore 17, sempre in piazza, spazio invece al momento più atteso: l’accensione dell’albero e della sorpresa luminosa. Mezz’ora dopo, la giornata si concluderà con uno spettacolo di fuochi d’artificio davanti al Municipio. Per tutto il pomeriggio poi, chi passeggerà per il centro potrà entrare nei negozi ammirando le vetrine addobbate anche grazie al progetto Arte in Vetrina. Nei gazebo in Piazza Garibaldi si potranno trovare dalle frittelle di mele ai pincini della Pro Loco di Santa Bianca, fino al tè caldo, alla cioccolata in tazza e ai panettoni e pandori di Panarea2, ma anche il vin brulé e le frittelle salate della Filarmonica "G. Verdi" di Scortichino.