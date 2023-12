Musica in piazza con la Pro Loco

Sarà un Capodanno speciale quello che attende Copparo. Stasera Pro Loco Copparo, con il patrocinio del Comune, proporrà una non stop di otto ore all’insegna di musica, divertimento e tante sorprese. L’appuntamento è in piazza del Popolo già dalle 19. Si inizia subito ballando con il dj set Ricky & TDj 70/80/90 che ci porterà fino agli anni Novanta, nella cui atmosfera ci si potrà immergere anche nel prosieguo della serata, grazie alla performance dei 90’s Back. Guest star dell’evento sarà il gruppo dance italiano Usura. Radio Sound garantirà la diretta radiofonica con dj set Simone Matteucci e vocalist Elisa. Non mancheranno Federica Nucci e Laura Germani special dancer, gli artisti del fuoco Federico Ascari e Gessica Ricci.