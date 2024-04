’Musica, poesia, arte per Ferrara’, pronto il programma di Bal’danza

Una ricca stagione di eventi culturali dell’associazione Bal’danza. La presentazione del programma si è tenuta ieri in municipio a cura di Valeria Conte Borasio, presidente di Bal’danza, e di Romano Valentini direttore artistico dell’associazione. Il progetto per il 2024, ‘Musica, Poesia, Arte per Ferrara - Omaggio a Thomas Walker’ giunto alla sua sedicesima edizione, conferma l’attenzione di Bal’danza ai giovani artisti, ai quali da sempre vengono offerte occasioni e luoghi gratificanti per crescere. Bal’danza concepisce il suo ‘fare’ come una ricerca, individuazione e creazione di spazi di qualità da offrire alla città e al territorio. Ogni evento è finalizzato a dar vita a nuove forme creative, organizzative e inclusive, affinché l’offerta culturale continui ad esercitare il suo ruolo di motore della crescita della persona.

Il programma è articolato in più appuntamenti. In aprile ha preso il via ‘immagini, gesti, voci e suoni al femminile nel seicento emiliano’. Si tratta di un ciclo di quattro conferenze al Centro Teatro Universitario con il patrocinio del dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nell’ambito del Progetto VidiMus (Virtuose di musica nell’Italia del seicento). I prossimi appuntamenti sono previsti per il 29 aprile e 13 maggio alle 17.30. Altri incontri il 6 maggio alle 17 con ‘Il labirinto di Isabella’, concerto nel salone d’onore della pinacoteca con Marco Beasley (voce) e Franco Pavan (liuto). L’11 maggio alle 17.30, ‘Over the rainbow’ al Torrione San Giovanni, sede del Jazz Club. Il 2 giugno alle 11 ‘Esattamente cento anni fa’, concerto in pinacoteca. Si passa poi a settembre, il 20 alle 20, con ‘Di cibo, di musica, di danza’ alla Casa di Stella dell’Assassino mentre il 28 settembre alle 17 tocca a ‘Impresa a più voci’, nella Chiesa di San Giovanni Battista di Tamara (Copparo). Poi il 6 ottobre alle 16 ‘Senza, minimalismo tra musica e immagine’ al Museo Archeologico Nazionale. Non mancano poi i concerti della domenica mattina al ridotto del Comunale con la collaborazione e il sostegno di Ferrara Musica. Il 20 ottobre alle 11 ‘La musica è donna’, il 3 novembre alle 11 ‘All other things’. Nei mesi di ottobre e novembre arriva ‘Artisti cioè Amici’, ciclo di tre concerti dedicati a giovani talenti emergenti in Pinacoteca. Infine, il 15 dicembre alle 16 ‘Donne e motori, son gioie e tenori...’ al Museo Archeologico Nazionale. Si tratta del tradizionale concerto di Natale che Bal’danza offre alla città.