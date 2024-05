Musica tra le volte, concerto in San Giacomo

A Burana la musica non smette di risuonare tra le volte della cinquecentesca chiesa di San Giacomo Maggiore. Questa sera alle 21 saranno i Cantori del Vòlto, storico ensemble ferrarese a voci miste, a dare inizio al mese di maggio che per tradizione è dedicato a Maria. Sotto la direzione di Raffaele Giordani, che oltre a essere uno dei più celebrati tenori italiani di canto rinascimentale e barocco è anche direttore di coro, il coro affronterà un raffinato repertorio di brani dedicati alla Vergine. Il concerto sarà diviso in tre parti e sarà intervallato da alcune riflessioni del parroco di Burana Don Roberto Sibani. Il Burana Festival è organizzato dalla parrocchia di Burana e dal Lions Club Bondeno con la collaborazione del conservatorio Frescobaldi di Ferrara, la bottega organaria del maestro Paolo Tollari e con il patrocinio del comune di Bondeno. Un momento di musica che si fa anche preghiera. Il repertorio comincerà con l’esecuzione di capolavori del repertorio rinascimentale, partendo dall’ l’"Ave Maria" di Jean Mouton per proseguire con alcune splendide pagine corali di Claudio Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ci sarà poi un repertorio corale romantico, moderno e contemporaneo.