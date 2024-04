Nanetti: "Ad Argenta sarebbe importante un polo universitario"

ARGENTA

Un nuovo polo universitario ad Argenta. La proposta è di Forza Italia, che ritiene "Argenta abbia un potenziale enorme a livello universitario - afferma Mattia Nanetti (in foto, con il ministro Bernini), coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, impegnato per le prossime comunali - L’attuale amministrazione targata Pd ha tralasciato quanto siano importanti misure per incentivare la presenza di giovani sul territorio, che diventano ora più che mai necessarie. E così che nasce la nostra proposta per dare un futuro al territorio. Ad oggi l’università di Ferrara conta più di 26 mila studenti. Un numero così elevato di immatricolati richiede adeguati spazi, che potrebbero essere trovati anche sul territorio della provincia oltre che nella città. Argenta ha le carte in regola per ospitare diversi studenti, considerando inoltre la presenza dell’ospedale e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, con il quale l’Unife potrebbe collaborare. L’apertura di una sede universitaria, sul modello di quella presente a Pieve di Cento, porterebbe nuova linfa per la città". Secondo Nanetti l’iniziativa porterebbe per Argenta "non solo un volto più giovane, ma anche un indotto economico importante per esercizi commerciali, ristoranti e bar, sempre più in difficoltà a far quadrare i conti a fine anno. Anche solo 150 studenti porterebbero benefici quantificabili in diverse migliaia di euro" "Potrebbe diventare l’opportunità per riempire gli appartamenti sfitti – interviene Gabriele Strozzi, coordinatore comunale del partito - e per recuperare gli immobili vuoti ed inutilizzati presenti sul nostro territorio conferma anche nell’ottica di una rigenerazione urbana". La proposta ha ottenuto il sostegno anche del coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli.

f.v.