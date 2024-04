Nanni: "Destinare il rimborso Lageder al recupero di alloggi Erp vuoti"

"Ferrara ha bisogno di politiche abitative serie e di scelte coraggiose: investire sull’edilizia pubblica almeno un milione l’anno; delineare assieme ad Acer e Università strategie di sviluppo per l’edilizia sociale rivolta a studenti e giovani coppie; incentivare il cohousing, disincentivando tutte le dinamiche speculative che hanno aggravato il caroaffitti in centro, con danno ai piccoli commercianti, agli operatori turistici e ai tanti studenti fuorisede". Sono queste le considerazioni da cui parte la critica politica avanzata dal consigliere comunale del Pd, Davide Nanni. Di qui la proposta lanciata al Comune, e segnatamente al sindaco Alan Fabbri, di destinare il rimborso oltre ottocentomila euro ottenuto dalla sentenza Lageder al recupero di alloggi Erp vuoti, raddoppiando la posta di bilancio del 2024". La proposta del dem nasce da una serie di considerazioni di merito, che riguardano le politiche adottate dalla giunta nella gestione degli alloggi popolari. "Negli ultimi cinque anni – così Nanni in una nota - il Comune ha erogato all’Azienda Casa risorse insufficienti a implementare e mantenere standard di abitabilità qualitativamente adeguati al benessere dell’utenza. Lo dimostra l’aumento costante del numero di alloggi Erp vuoti tra il 2019 e il 2023: da 692 a 955, due terzi dei quali non potranno mai essere assegnati perché mancano i requisiti minimi di abitabilità". Nanni chiude: "Il duo Fabbri-Balboni continua a illudere gli elettori promettendo la casa prima ai ferraresi: ma ci credono davvero?".

f. d. b.