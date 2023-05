Nasce a Baura il ’Giardino delle Cicale’

A Baura, presso la Corte ’La Zanetta’ in via Raffanello 77, gestita dalla Cooperativa sociale Integrazione Lavoro (che aderisce a Confcooperative Ferrara), il presidente Nicola Folletti, insieme al segretario generale della Fondazione Estense Marianna Pellegrini, l’assessore Cristina Coletti del Comune di Ferrara e la PResidente di ASP Ferrara Cristina Pellicioni, oggi alle 12, taglieranno il nastro per aprire il nuovo Giardino delle Cicale. Il Giardino è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Conte Olao Gulinelli, ente collegato alla Fondazione Estense, che da anni segue e sostiene iniziative in ambito agricolo con finalità di inclusione sociale. Allestito all’interno della corte colonica del complesso della Corte ’La Zanetta’ - comunemente conosciuto come ’Il fienile’ di Baura - che comprende, anche e soprattutto, la Casa Famiglia e il “Civico 77”, ovvero strutture destinate all’accoglienza diurna e residenziale. Qui, persone “fragili”, diversamente abili o con ritardi cognitivi, hanno la possibilità di stimolare le proprie abilità e lo sviluppo dei rapporti interpersonali, lavorando negli orti, nelle serre, nei laboratori di trasformazione o accudendo gli animali da fattoria che vivono in un vicino recinto, recentemente ampliato. "Il Giardino delle Cicale si inserisce in un progetto più ampio, a marcata funzione sociale ed educativa, avente per destinatari principali gli ospiti più piccoli – commenta il Presidente Folletti – l’accoglienza e la conoscenza di sé e di ciò che ci circonda, rimangono infatti i punti cardine anche di questo spazio, che intende accogliere i bambini con giochi e postazioni laboratoriali".