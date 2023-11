Nassiriya, vent’anni dopo: il ricordo del sacrificio

A vent’anni dalla strage di Nassiriya, nella quale persero la vita dodici carabinieri, cinque uomini dell’Esercito e due civili, la sezione di Lagosanto dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto ricordare il tragico evento. Un piccolo corteo con le bandiere dell’Anc di Lagosanto e anche quella di Ferrara guidato dal sindaco Cristian Bertarelli e dal comandante della stazione carabinieri luogotenente Lucio Esposito, ha deposto una corona d’alloro nell’omonima via intitolata a coloro che diedero la vita per portare la pace.

Il momento di ricordo è proseguito nella chiesa di San Venanzio, con una cerimonia celebrata da don Massimo Cavalieri, davanti ai soci, al primo cittadino, al comandante e a una nutritissima presenza di bimbi, accompagnati dalla voce della contralto Clara Fusetti. Il presidente della sottosezione laghese Vincenzo Orsini ha poi ricordato come in tutti le parti del mondo in cui vi siano conflitti la presenza dei carabinieri sia molto apprezzata per la capacità di dialogo e pacificazione che esprime. Infine, dopo la commemorazione dei nomi dei colleghi scomparsi, ha recitato la preghiera del carabiniere.

c.c.