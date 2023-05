’Nati per camminare’ Concorso a scuola

Si sono tenute ieri alle 10 nella sede della scuola C. Govoni, le premiazioni della dodicesima edizione del concorso “Siamo Nati Per Camminare”, la campagna promossa dal Centro IDEA del Comune di Ferrara in collaborazione con i Servizi Educativi e Scolastici e con l’Area Educazione alla Sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna.

Le premiazioni si sono tenute alla presenza dell’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak. Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto 239 scuole di 66 comuni della Regione, per un totale di 34.301 bambini e ha proposto il tema “Leggiamo la città camminando”.