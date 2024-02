Nel mirino la sede di Fd’I: sassi contro i vetri

La sede del circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia è stata presa a sassate sabato notte, procurando danni alla porta a vetri. La sede è in pieno centro, a pochi metri dal municipio di Argenta, in via Antonio Roti, in questi giorni al centro di un’importante opera di riqualificazione. I vandali sono entrati in azione nella notte, ma l’episodio è stato scoperto soltanto ieri mattina (domenica 25) verso le 10 quando Luca Gaiani, fratello del fondatore del circolo Cesare Gaiani, come sempre era arrivato per aprire la sede. "Ha trovato la porta danneggiata da un grosso sasso, pesante alcuni chili – racconta il referente del circolo di Argenta, Nicola Fanini – Non c’è dubbio che si tratta di un episodio con finalità politiche, prova ne sia che sassi sono stati lanciati anche nella porta superiore della porta, dove ci sono i simboli di partito". Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi; al momento gli autori sono sconosciuti, ma si spera che qualche indizio possa arrivare dalle immagini delle telecamere presenti in numerosi punti del centro della cittadina. Amareggiato il senatore Alberto Balboni: "Questi episodi si stanno moltiplicando in tutta Italia, in conseguenza di una china di odio verso il nostro partito e il presidente del consiglio. Auspico che da parte di tutte le forze si condanni l’episodio". Fanini precisa: "Sia chiaro che non ci facciamo intimidire".

Franco Vanini