"Nel parco giochi nascerà un asilo La scuola costerà sette milioni"

Non sono mancate le contestazioni alla presentazione del progetto del polo scolastico per l’infanzia all’assemblea ospitata ieri sera nel parco Melvin Jones. Il sindaco Andrea Baldini ha avuto il suo daffare per spiegare le ragioni che hanno portato a individuare l’asilo nido nel parco giochi attrezzato a fronte di un investimento complessivo di ben 7 milioni di euro, 6 milioni dei quali coperto dai fondi europei del Pnrr. La contestazione riguarda la costruzione di un muro di recinzione alto oltre due metri che si affaccia in via Tozzi. "Anziché il parco troveremmo davanti agli occhi un muro, come fossimo chiusi in carcere", ha protestato la portavoce dei residenti, che aveva promosso una petizione che aveva raccolto 610 firme.

"Quando abbiamo costruito la casa – ha evidenziato un residente della via – ci era stato assicurato che di fronte ci sarebbe stato un parco, come in effetti è successo, solo che a distanza di anni sono cambiate le carte in tavola". Un disagio che riguarda i residenti della via confinante, ma ci saranno enormi vantaggi per tutta la parte restante della popolazione argentana. Il primo cittadino ha annunciato che il cantiere della nuova scuola materna, che sorgerà nella parte opposta dove è previsto l’asilo nido, aprirà il 2 ottobre, avrà una capienza di 100 posti, oltre a parcheggi per insegnanti e addetti.

L’asilo nido (attualmente in fase di progettazione) avrà una capienza di 54 bambini, sarà grande 800 metri quadrati, quindi il parco sarà ridimensionato di un quarto, con l’abbattimento di una linea di alberi e due ulivi, con costruzione a cavallo del fosso attuale. Avrà quattro sezioni. L’ingresso per la materna e il nido sarà da via De Chirico, che già dispone di parcheggi. Il progetto è molto più articolato, prevede anche l’acquisizione di tre ettari, che saranno adibito a parco urbano, interamente pedonale, oltre a una piazzetta e parcheggi supplementari. Un progetto ambizioso e discusso dai residenti, ma che punta a creare un’infrastruttura importante. La querelle tra abitanti e Comune non si spegnerà facilmente.

