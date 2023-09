"Nessun immobilismo, sul biogas stiamo lavorando con i nostri legali"

La centrale a biogas di Vigarano fa ‘ribollire’ e surriscalda la politica locale. "C’è un argomento che non è un argomento – risponde il sindaco Davide Bergamini (nella foto) agli attacchi dell’opposizione – con un comitato fantasma rappresentato dallo studio Legale a cui appartiene Marco Falciano di cui mai abbiamo visto persone, in un Municipio che è sempre aperto ad incontrare i cittadini. C’è poi Agnese De Michele che si sveglia dal torpore su un argomento per il quale non ha fatto nulla quando era assessore e rivela atti, ottenuti dopo aver chiesto l’accesso come consigliere comunaletenuto a rispettare il regolamento, che fanno parte di un procedimento penale ancora in corso e che non si dovrebbero diffondere. La seguono accondiscendendo, Lisa Pancaldi e tutta la sua lista ‘Viviamo Vigarano’, tanto che viene da pensare che potrebbero costituire insieme un unico gruppo". Il sindaco e parlamentare della Lega Davide Bergamini, fa il punto dopo una settimana di attacchi. "Siamo impegnati attivamente nella gestione della questione Ca’ Bianchina avvalendoci dei legali che abbiamo incaricato e seguendo le procedure previste dalla legge – sottolinea – . L’opposizione ormai priva di argomenti, che cerca di screditare il nostro operato, non ci sarà cambiare modo di lavorare". Poi un appunto: "Non possono mettere a repentaglio un percorso penale dove il comune ha un avvocato e si è costituita parte civile". L’atto svelato dalla De Michele, attraverso una lettera aperta ai cittadini, è l’esistenza "di una perizia del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal Tribunale Ordinario di Ferrara il 20 giugno 2021 – che ha accertato che la responsabilità per il dissesto della via Frattina trova origine nel transito di autoveicoli pesanti che per il 97% sono quelli a servizio delle attività del Biogas di Ca’ Bianchina".

Claudia Fortini