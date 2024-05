Nessuna condanna per Lorenza Benati. Bianchi: "Soddisfatti"

Imputata nello stesso processo che ha coinvolto l’ex sindaco di Vigarano Mainarda ed ex presidente della Provincia di Ferrara, anche Lorenza Benati (difesa avvocati Simone Bianchi ed Enrico Ferri), moglie di Parid Cara, l’imprenditore che era stato sospettato di aver pagato la tangente a Paron. Benati era finita a processo con l’accusa di favoreggiamento per aver tentato di sviare le indagini sul ruolo del marito. Anche lei è stata assolta con formula piena dal Tribunale di Ferrara "perché il fatto non sussiste". Peraltro lo stesso pm Ciro Alberto Savino, al termine della sua requisitoria, nella precedente udienza, aveva chiesto l’assoluzione. "Siamo sicuramente soddisfatti dell’esito del giudizio – commenta l’avvocato Simone Bianchi (foto) – la nostra assistita si è sempre dichiarata innocente e abbiamo prodotto in fase di indagini materiale per dimostrare la nostra tesi, ma non è stata ritenuta credibile dall’accusa. Finalmente abbiamo messo la parola fine a questa vicenda, con un’assoluzione che arriva con formula piena, perché il fatto non sussiste".