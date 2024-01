Nido I Girasoli, via ai lavori per l’ampliamento. "Struttura da 87 posti"

Sono ufficialmente partiti ieri i lavori per la realizzazione dell’ampliamento del nido I Girasoli, in via Ippogrifo (zona Rivana). Il cantiere, allestito nelle settimane scorse, si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il finanziamento fa parte della misura M4C1I0101, che riguarda il ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. In particolare prevede in questo avvio 2024 la partenza dei cantieri per la realizzazione di quattro mense, tre asili, il polo per l’infanzia di Coronella, il Centro per le Famiglie Pietro Lana e la ristrutturazione della scuola Dante Alighieri per un totale di oltre 21 milioni di euro.

La nuova struttura ospiterà un totale di 40 bambini suddivisi in due sezioni costituite da 17 piccolissimi (0-1 anno) e 23 medi/grandi (2-3 anni), che si aggiungono ai 47 della struttura esistente, (47 bambini in tre sezioni) per un totale di 87 posti bambino divisi in 5 sezioni di cui 2 lattanti. L’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak sottolinea "l’importanza di potenziare i servizi per la prima infanzia, rispondendo alla crescente domanda nella nostra area, con particolare attenzione alla fascia di età dei piccolissimi. Inoltre, il progetto prevede l’ampliamento dell’area verde, con la realizzazione di un nuovo padiglione collegato all’esistente tramite una passerella coperta. Questo edificio ospiterà due sezioni con relative aree riposo, spazi comuni e una zona servizi completa di cucina e spogliatoi".

"È con soddisfazione che oggi apriamo un altro cantiere finanziato con i fondi Pnrr – aggiunge l’assessore comunale ai lavori pubblici Andrea Maggi –, si tratta di 1 milione e 700mila euro di lavori affidati al Consorzio Innova e verranno eseguiti dall’impresa consorziata Cantieri Spa".