’No ai Cpr’. Presidio davanti alla Prefettura Oggi presidio davanti alla Prefettura di Ferrara per dire no ai Cpr. Delegazione delle associazioni ricevuta dal prefetto Marchesiello. Contestualmente presidi anche a Bologna e in altre città dell'Emilia Romagna. Manifestazione "No cpr in Emilia Romagna" sabato 2 marzo a Ferrara.