Noi, da sempre schierati per il valore della pace. Siamo preoccupati di avere un futuro non dignitoso

Schierati con la pace. L’unico schieramento da sostenere in una guerra è quello della pace Oggi si parla molto di guerre, ma non tutti sanno cosa sono realmente: le guerre avvengono per diverse ragioni, politiche o storiche. La guerra tra Russia e Ucraina è iniziata nel febbraio del 2014 per ragioni politiche: la Russia si era sempre mostrata contraria all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, che a sua volta voleva evitare l’ingresso di Mosca nel Donbass, ma tutto questo iniziò a diventare un grave problema quando le truppe russe iniziarono con i primi bombardamenti. La guerra tra Israele e Palestina inizia invece nel 1947-1948 a causa di ragioni storiche: ognuno dei due territori vuole rivendicare uno stato unico e la Palestina vuole essere uno stato indipendente da Israele nei territori occupati. I morti sono davvero tanti, ma soprattutto giovani e bambini, i morti in combattimento per i bombardamenti nelle città, negli ospedali e nelle scuole. Ma perché i giovani si preoccupano di questo? Per noi giovani le paure sono molteplici, ma quello di una guerra ci spaventa molto. Siamo preoccupati di avere un futuro non dignitoso. Coetanei nella leva militare, familiari sotto le macerie e magari di dover combattere contro chi non ci ha fatto nulla. Un giorno ci potrebbe capitare di dover andare in guerra e lasciare la famiglia a casa o vedere i nostri amici che partono in un viaggio di non ritorno.