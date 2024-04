"Noi sbandieratori, multati senza alcun buon senso"

Caro Carlino,

il 25 aprile abbiamo partecipato con il nostro gruppo Musici e Sbandieratori Arquatesi al bellissimo torneo dell’Idra che si svolge in zona Borgo San Giorgio. Tutti i partecipanti erano lì dalla mattina alle 9 e le macchine sono state parcheggiate un po’ ovunque ma mai in maniera da bloccare vie di fuga in caso di necessità. Nel pomeriggio, verso le 15:30 sono arrivate due pattuglie della polizia locale lamentando di essere state chiamate da alcuni cittadini residenti in zona e di aver ricevuto mandato dai loro preposti di procedere con l’elevare le multe alle macchine parcheggiate in divieto di sosta. I vigili hanno asserito che le multe si rendevano necessarie per motivi di sicurezza in quanto se una macchina ostacolava la circolazione questo era un pericolo nel caso ci fosse stato necessità che un’ambulanza dovesse passare. Nessuna macchina è stata rimossa e questo testimonia il fatto che le macchine non erano parcheggiate in maniera “selvaggia”. Alla fine, cosa si è ottenuto? Multe da 42 euro per ogni vettura parcheggiata in divieto. Chiaro che non parliamo di legittimità o meno delle multe ma di buon senso e soprattutto della sensibilità da parte della pubblica amministrazione o di chi ne fa le veci. Una sensibilità che il 25 aprile è venuta a mancare. Speriamo almeno che il Sindaco ci ringrazi per aver partecipato e contribuito alle casse comunali.

Luca Andretto