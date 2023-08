Non si ferma la sagra del cuore Un Colibrì a fianco dei bambini

Riprende oggi, fino a domenica 10 settembre (tutti i giorni) l’ottava edizione della ‘Sagra del pinzino e dell’arrosticino’ organizzata dall’associazione ‘Nati con la calzamaglia’ con il Centro Rivana Garden, che ospita la manifestazione in via Pesci 181.

La solidarietà. Nati con la Calzamaglia da anni porta avanti il ‘Progetto Colibrì’, che nasce per portare aiuto e contribuire alle spese riguardanti specifici bisogni di bambini appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Il progetto nasce nel 2017 in stretta collaborazione con ASP – Centro Servizi alla Persona – di Ferrara (Area minori). Questo si svolge in linea con lo statuto dell’Associazione “Nati con la Calzamaglia” che prevede, specificatamente, di sostenere l’infanzia in difficoltà. Oggi le situazioni di disagio familiare, a causa di molteplici fattori, si sono moltiplicate andando ad intaccare le famiglie. E a farne le spese sono i nuclei che comprendono bambini. Molte famiglie vivono sotto la soglia di povertà e i figli sono i primi a pagarne le spese. "La sagra è la manifestazione più importante dell’associazione", afferma il presidente di Nati con la Calzamaglia Marco Malossi. "Grazie alla stretta collaborazione con il Rivana Garden siamo in grado, per il settimo anno consecutivo, di dare corpo ad un progetto che ci ha portato a creare un evento che a Ferrara è molto atteso". La prenotazione è molto gradita:

ð 370. 3618173.