Nonna Rosa festeggia i 100 anni ad Argenta: "L’amore dei cari rende eterni"

Gran festa ieri l’altro alla Casa di Riposo ed accoglienza per anziani "Don Minzoni" di Argenta. Rosa Gambetta, ospite della struttura, ha salutato le sue cento primavere. Un secolo di vita accolto tra l’affetto manifestatole dalla figlia, dai famigliari tutti, amici ed amiche, personale e dirigenti. Che per il suo compleanno le hanno offerto una torta con sopra le simboliche cento candeline. Che Rosa, ancora in forma, ha spento con il tradizionale soffio. A farle gli auguri c’era anche il sindaco Andrea Baldini. Che, a nome della giunta municipale, le ha donato un gadget a ricordo dell’evento. La donna non ha un particolare segreto di longevità. Soltanto una vita sana senza vizi e tanto amore riversato sulla propria famiglia.

Nando Magnani