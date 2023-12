Notte di sangue al Big Town, un morto e un ferito

Settembre si apre nel segno del sangue. La sera del primo giorno del mese, Davide Buzzi, 43 anni, e Lorenzo Piccinini, 21 anni, si presentano al bar Big Town di via Bologna con in mano una tanica di benzina. Ne nasce un violento scontro con il titolare del locale, Mauro Di Gaetano, e con il padre di quest’ultimo, Giuseppe. Ad avere la peggio sono Buzzi e Piccinini. Il primo muore e il secondo rimane gravemente ferito. Padre e figlio vengono arrestati e portati in carcere. Dietro alla reazione dei baristi e al delitto, l’ombra di un tentativo di estorsione.