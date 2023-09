Notte europea dei ricercatori. Dibattiti e spettacoli con Unife

"Una delle più belle occasioni per valorizzare la nostra prima missione, la ricerca, da cui parte tutto, sviluppo della conoscenza, i risultati, lo studio dei diversi campi del sapere porta e che noi trasmettiamo nella comunità scientifica ma soprattutto ai nostri studenti e, con occasioni come queste, anche ai cittadini". Così la rettrice Laura Ramaciotti ha presentato ’La notte europea dei ricercatori’, che si terrà oggi dalle 18 alle 24 con una serie di stand in piazza Castello e altri eventi in alcuni spazi universitari. L’iniziativa sarà l’occasione per la cittadinanza per assistere a conferenze, piccoli esperimenti e dibattiti in merito alle ricerche che sono attualmente in corso nei laboratori e nelle aule dell’ateneo ferrarese in tutti gli ambiti: umanistico, giuridico-economico, scientifico-tecnologico, matematico, ingegneristico, architettonico, sanitario, biotecnologico, ambientale e chimico, oltre a coinvolgere l’Infn, Istituto Nazionale di fisica nucleare. "Compito dell’università – racconta la prorettrice alla ricerca Roberta Rizzo - è informare in modo consapevole e dare la possibilità di avere una mente che riesca a ricercare le informazioni corrette. Crediamo che la notte dei ricercatori sia un modo per mostrare alla comunità l’importanza di essere una città universitaria". Dalle 18,30 alle 19 si partirà con ’Unife e PNRR’, per poi proseguire dalle 20.30 alle 21 con ’I sensori Unife: dallo Spazio al collo dei malati di cuore’. Dalle 21.30 alle 22 appuntamento con ’Dietro le quinte della scienza: una chiacchierata in compagnia di chi fa ricerca’, per poi terminare dalle 22 alle 22.30 con ’Cosa abbiamo realizzato con il 5x1000 a Unife’. Saranno invece due gli appuntamenti con il Centro Teatro Universitario: a Palazzo Bevilacqua Costabili alle 20,30 con ’Il Ciclope - Libero adattamento da Euripide’ (servizio completo a pagina 22), a seguire un dibattito in compagnia di Giuseppe Lipani, direttore del Centro teatro universitario, del regista Michalis Traitsis e di Raffaella Cantore, ricercatrice di letteratura greca.

Lucia Bianchini