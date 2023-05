Nuova casetta della madonnina inaugurata con la preghiera per aiutare i coltivatori

Un invito alla preghiera che si fa momento comunitario per gli agricoltori, i lavoratori della terra, le famiglie, i gruppi, le associazioni, in occasione della chiusura del mese di maggio.

Lo lancia don Roberto Sibani, parroco della chiesa di San Matteo Apostolo di Pilastri e della chiesa di San Giacomo Maggiore di Burana. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio, alle 20.45, in località Mazzona a Pilastri "Per chiedere alla Madonnina dell’Olmo - spiega - di proteggere i raccolti. Dopo la siccità, le brinate le grandinate, le piogge, le inondazioni, le varie problematiche e criticità - invita - ritroviamoci a pregare insieme, inaugurando anche la nuova ‘casetta’ della Madonnina e i lavori di sistemazione dello spazio attorno all’olmo voluto e curato dalla Compagnia Ruspante di Pilastri". E’ un cammino di intercessione in mezzo alla campagna per poi raggiungere la chiesa parrocchiale. Un’iniziativa da non perdere.

cl.f.