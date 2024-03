"Nuova illuminazione, risparmieremo 80mila euro l’anno"

Con apposita determinazione, è stata aggiudicata la concessione (tramite Project financing) del servizio di adeguamento normativo, efficientamento energetico e gestione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale di Riva del Po. Si è così concluso il lungo percorso, iniziato nel 2021 dall’Ufficio Tecnico comunale. "L’affidamento della concessione – spiegano sulla pagina Facebook del Comune di Riva del Po - porterà notevoli benefici al territorio comunale poiché, oltre ad un risparmio annuo di circa 80mila euro rispetto alle risorse utilizzate fino ad oggi, punterà alla completa riconversione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio, composti da circa 2.400 punti luce, con apparecchi illuminanti a Led energeticamente più efficienti e con una durabilità molto maggiore della precedente tecnologia". L’aggiudicatario della concessione è la società Elettrocostruzioni srl di Rovigo, già concessionaria di impianti di pubblica illuminazione di altri comuni della provincia di Ferrara (tra questi Copparo e Codigoro) e del Rodigino (Adria, Porto Tolle e Guarda Veneta). Le opere di ammodernamento, sostituzione e rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione del territorio, da contratto si concluderanno entro un anno a partire dalla consegna del servizio che avverrà a decorrere dal prossimo aprile: "Verrà effettuata una campagna ‘ad hoc’ di informazione ai cittadini e diffusi i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail da contattare per comunicare i vari guasti al concessionario che interverrà in brevissimo tempo per la risoluzione delle varie problematiche". Verranno inoltre realizzati nuovi tratti di pubblica illuminazione.

v.f.