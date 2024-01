Nuova vita per l’asilo nido ’Pollicino Verde’. Lunedì la riapertura dopo la riqualificazione

BERRA

L’asilo nido Pollicino Verde completamente ristrutturato. Si terrà lunedì prossimo alle 16.15, l’inaugurazione del nido d’infanzia di Berra, nel Comune di Riva del Po. La struttura, affidata al Consorzio Res e gestita da Cidas grazie alla fusione per incorporazione della Cooperativa Le Pagine, è stata oggetto di importanti opere di riqualificazione che hanno riguardato opere di miglioramento sismico dell’immobile e di efficientamento energetico, nonché il parziale

rifacimento di impianti esistenti. A seguito degli interventi compiuti, resi possibili grazie ai finanziamenti previsti dal Pnrr e

intercettati dal Comune di Riva del Po, alle famiglie del territorio verrà consegnato uno stabile di grande qualità che, dopo il breve trasferimento a Serravalle per consentire i lavori, raccoglierà le attività educative curate da Cidas tramite il Consorzio Res.

Grazie ai lavori effettuati, il nido potrà ospitare 22 bambini.

"Siamo orgogliosi di questo progetto e di questa riqualificazione del nostro Nido, felici di

dare nuovamente, dopo tanti anni, il benvenuto ai nostri bambini in una struttura efficiente,

sicura e rinnovata", hanno com,emtato l’assessore all’Istruzione Silvia Brandalesi, il sindaco Andrea Zamboni e tutta la giunta comunale. "Torniamo al Nido Pollicino Verde dopo questi mesi in cui siamo stati accolti con grande attenzione e cura dall’Istituto comprensivo di Copparo e dal personale della Scuola d’Infanzia di Serravalle, che ringraziamo della grande collaborazione. – commenta Elias Becciu, presidente consorzio Res - Torniamo a Berra in un nuovo nido, che conferma e accresce la qualità di questo servizio". Dopo il taglio del nastro e una merenda, lo spettacolo per bambini e genitori ’Spizaldrila’; a cura di Antonella Antonellini.