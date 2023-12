"Nuove assunzioni in Comune, saremo più efficienti"

Vigarano è cresciuto di 87 abitanti in un anno, gli abitanti sono 7.654. "Un dato confortante e in contro tendenza rispetto agli altri comuni – ha detto il sindaco Davide Bergamini –. Indica che molte persone scelgono Vigarano come un territorio dove vivere. Un territorio sicuro, esente da criminalità". Un dato negativo è legato alla natalità: le nascite sono state 47 mentre le persone scomparse130. Emerge dai dati del documento unico di programmazione, il Dup, presentato ieri sera in consiglio comunale e che anticipa l’approvazione del bilancio che, per la prima volta in questi due anni, come annunciato dal sindaco "sarà approvato nei tempi giusti, entro l’anno". I cittadini stranieri sono il 5,9% della popolazione, sono residenti e quasi tutti lavorano. Sono originari per lo più di Marocco, Romania, Ucraina. Sono 517 le attività economiche. Le imprese principali sono legate al mondo dell’agricoltura, seguita da commercio e ristorazione. Dalla premessa dei dati alla panoramiche delle scelte. "Per garantire servizi immediati e più qualificati ai cittadini – ha spiegato il sindaco – il bilancio prevede l’assunzione di nuovi quattro dipendenti comunali. Ad oggi sono 30. Un risultato che ci permetterà di andare a potenziare uffici, riorganizzare l’ente in modo che sia più efficiente. C’è in corso una riorganizzazione che prevede la digitalizzazione dell’ufficio tecnico. Iniziamo a digitalizzare l’archivio per permettere agli operatori del settore e professionisti di ottenere informazioni più rapide". Non è tutto. "A giorni ci sarà una nuova up, gratuita – ha detto il sindaco – che permetterà ai cittadini di ricevere le informazioni dell’ente, di fare segnalazioni, dalla chiusura della strada al maltempo, di avere informazioni di protezione civile in tempo reale".

Claudia Fortini