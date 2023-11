Nuove mense e asili nido. In giunta il nuovo step

Via libera ai progetti definitivi delle nuove mense e dei nuovi asili realizzati con fondi, intercettati, Pnrr. Entro fine mese è prevista la consegna dei lavori. Il nuovo step di avanzamento si è compiuto ieri in giunta. A presentare lo stato di fatto del percorso verso le nuove realizzazioni è stato l’assessore Andrea Maggi, mentre la collega Dorota Kusiak ha sottolineato che l’iter di approvazione "contiene in sé un’ampia attività di concertazione e condivisione, già effettuata, tra servizi interni al Comune ed enti coinvolti, tra cui l’azienda sanitaria locale e le dirigenze interessate, affinché i nuovi spazi siano all’altezza di corrispondere a tutte le esigenze, arricchendo l’offerta didattica".

I nuovi asili sono previsti a Quartesana (la localizzazione nasce da uno studio sulla popolazione neonata) e al Doro, di fianco all’attuale scuola d’infanzia Guido Rossa, nel parco adiacente. Il progetto di ampliamento del nido Girasoli, in zona via Bolognavia Rivana è di prossima approvazione. Già approvato, invece, quello relativo al nuovo polo d’infanzia di via Coronella (Chiesuol del Fosso).

In quest’ultimo caso si è già iniziato a operare con un primo intervento per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’immobile esistente. Nel complesso l’investimento ammonta a circa 10 milioni di euro (tra fondi Pnrr e cofinanziamenti comunali) e porterà 220 posti in più per i bambini 0-6 anni.